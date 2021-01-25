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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 ЯНВАРЯ ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:37 26.01.2021

Во вторник, 26 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0217 BYN (+0,85%) до 2,5782 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5565 BYN). Объем торгов составил 27 369 700 BYN или 10 616 000 USD.

Евро поднялся на 0,0151 BYN (+0,48%) до 3,1288 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1137 BYN). Объем торгов: 36 391 600 BYN или 11 631 000 EUR.

Российский рубль также подорожал на 0,0012 BYN (+0,4%) и составил 3,4135 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4123 BYN). Объем торгов: 23 827 400 BYN или 698 030 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,582 и 2,61 рубля; евро между 3,13 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,417 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2021
валюта курс
EUR 3.1137
USD 2.5565
RUB 3.4123
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1137 +0.0151
USD 2.5565 +0.009
RUB 3.4123 -0.0138
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1260 3.1300
USD 2.5780 2.5820
RUB 3.4080 3.4170
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Конвертация в банках
на 26.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2150
EUR/RUB 91.5500 92.0000
USD/RUB 75.4500 75.9000
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