Во вторник, 26 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0217 BYN (+0,85%) до 2,5782 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5565 BYN). Объем торгов составил 27 369 700 BYN или 10 616 000 USD.

Евро поднялся на 0,0151 BYN (+0,48%) до 3,1288 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1137 BYN). Объем торгов: 36 391 600 BYN или 11 631 000 EUR.

Российский рубль также подорожал на 0,0012 BYN (+0,4%) и составил 3,4135 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4123 BYN). Объем торгов: 23 827 400 BYN или 698 030 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,582 и 2,61 рубля; евро между 3,13 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,417 и 3,5 рубля.