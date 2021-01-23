В понедельник, 25 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,009 BYN (+0,351%) до 2,5565 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5475 BYN). Объем торгов составил 76 555 300 BYN или 29 945 000 USD.

Евро поднялся на 0,0151 BYN (+0,49%) до 3,1137 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0986 BYN). Объем торгов: 17 165 900 BYN или 5 513 000 EUR.

В свою очередь российский рубль упал на 0,0138 BYN (-0,4%) и составил 3,4123 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4261 BYN). Объем торгов: 20 387 300 BYN или 597 460 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,564 и 2,61 рубля; евро между 3,117 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,405 и 3,5 рубля.