В пятницу, 22 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0103 BYN (+0,41%) до 2,5475 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5372 BYN). Объем торгов составил 88 249 400 BYN или 34 641 000 USD.

Евро подорожал на 0,0187 BYN (+0,61%) до 3,0986 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0799 BYN). Объем торгов: 53 178 300 BYN или 17 162 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0334 BYN (-0,97%) и составил 3,4261 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4595 BYN). Объем торгов: 55 823 400 BYN или 1 629 380 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,555 и 2,59 рубля; евро между 3,108 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,419 и 3,55 рубля.