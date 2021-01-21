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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 22 ЯНВАРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:06 22.01.2021

В пятницу, 22 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0103 BYN (+0,41%) до 2,5475 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5372 BYN). Объем торгов составил 88 249 400 BYN или 34 641 000 USD.

Евро подорожал на 0,0187 BYN (+0,61%) до 3,0986 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0799 BYN). Объем торгов: 53 178 300 BYN или 17 162 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0334 BYN (-0,97%) и составил 3,4261 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4595 BYN). Объем торгов: 55 823 400 BYN или 1 629 380 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,555 и 2,59 рубля; евро между 3,108 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,419 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2021
валюта курс
EUR 3.0799
USD 2.5372
RUB 3.4595
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0799 -0.0054
USD 2.5372 -0.0019
RUB 3.4595 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1050
USD 2.5500 2.5540
RUB 3.4200 3.4190
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Конвертация в банках
на 22.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2190
EUR/RUB 90.5000 90.7000
USD/RUB 74.5000 74.8000
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