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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 21 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


13:42 21.01.2021

В четверг, 21 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0019 BYN (-0,07%) до 2,5372 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5391 BYN). Объем торгов составил 45 637 200 BYN или 17 987 000 USD.

Евро подешевел на 0,0054 BYN (-0,18%) до 3,0799 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0853 BYN). Объем торгов: 17 093 600 BYN или 5 550 000 EUR.

Российский рубль также ослаб на 0,0021 BYN (-0,06%) и составил 3,4595 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4616 BYN). Объем торгов: 38 501 200 BYN или 1 112 920 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,541 и 2,55 рубля; евро между 3,083 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,456 и 3,49 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2021
валюта курс
EUR 3.0853
USD 2.5391
RUB 3.4616
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0853 -0.0016
USD 2.5391 -0.0118
RUB 3.4616 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.0850
USD 2.5400 2.5410
RUB 3.4450 3.4530
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Конвертация в банках
на 21.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2150
EUR/RUB 89.3000 89.8000
USD/RUB 73.6000 74.0000
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