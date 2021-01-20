В четверг, 21 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0019 BYN (-0,07%) до 2,5372 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5391 BYN). Объем торгов составил 45 637 200 BYN или 17 987 000 USD.

Евро подешевел на 0,0054 BYN (-0,18%) до 3,0799 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0853 BYN). Объем торгов: 17 093 600 BYN или 5 550 000 EUR.

Российский рубль также ослаб на 0,0021 BYN (-0,06%) и составил 3,4595 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4616 BYN). Объем торгов: 38 501 200 BYN или 1 112 920 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,541 и 2,55 рубля; евро между 3,083 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,456 и 3,49 рубля.