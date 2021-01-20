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20.01.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США И ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛИ НА ТОРГАХ БВФБ


14:29 20.01.2021

В среду, 20 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0118 BYN (-0,46%) до 2,5391 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5509 BYN). Объем торгов составил 82 062 000 BYN или 32 319 000 USD.

Евро подешевел на 0,0016 BYN (-0,05%) до 3,0853 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0869 BYN). Объем торгов: 23 377 300 BYN или 7 577 000 EUR.

Российский рубль укрепился на 0,0024 BYN (+0,07%) и составил 3,4616 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4592 BYN). (Объем торгов: 43 614 700 BYN или 1 259 960 000 RUB).

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,543 и 2,59 рубля; евро между 3,084 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,459 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2021
валюта курс
EUR 3.0869
USD 2.5509
RUB 3.4592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0853 -0.0016
USD 2.5391 -0.0118
RUB 3.4616 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0810 3.0840
USD 2.5390 2.5430
RUB 3.4500 3.4590
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Конвертация в банках
на 20.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2150
EUR/RUB 89.0000 89.4000
USD/RUB 73.5000 73.8000
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Финансовая информация
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