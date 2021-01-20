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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР США И ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛИ НА ТОРГАХ БВФБ
14:29 20.01.2021
В среду, 20 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0118 BYN (-0,46%) до 2,5391 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5509 BYN). Объем торгов составил 82 062 000 BYN или 32 319 000 USD.
Евро подешевел на 0,0016 BYN (-0,05%) до 3,0853 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0869 BYN). Объем торгов: 23 377 300 BYN или 7 577 000 EUR.
Российский рубль укрепился на 0,0024 BYN (+0,07%) и составил 3,4616 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4592 BYN). (Объем торгов: 43 614 700 BYN или 1 259 960 000 RUB).
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,543 и 2,59 рубля; евро между 3,084 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,459 и 3,55 рубля.
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