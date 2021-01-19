Во вторник, 19 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно опустился на 0,0031 BYN (-0,12%) до 2,5509 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,554 BYN). Объем торгов: 39 684 400 BYN или 15 557 000 USD.

Курс евро продолжил рост на 0,0024 BYN (+0,08%) до 3,0869 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0845 BYN). Объем торгов: 18 573 600 BYN или 6 017 000 EUR.

Российский рубль восстановился на 0,0064 BYN (+0,19%) и составил 3,4592 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4528 BYN). Объем торгов: 9 759 920 BYN или 282 140 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,554 и 2,57 рубля; евро между 3,094 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,458 и 3,5 рубля.