ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 19 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

15:15 18.01.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 января 2021года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5540 белорусского рубля, 1 евро – 3,0845 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4528 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0649 белорусского рубля.