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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 18 ЯНВАРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:03 18.01.2021

В понедельник, 18 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0112 BYN (+0,44%) до 2,554 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5428 BYN). Объем торгов составил 67 839 200 BYN или 26 562 000 USD.

Курс евро вырос на 0,0032 BYN (+0,1%) до 3,0845 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0813 BYN). Объем торгов: 30 662 600 BYN или 9 941 000 EUR.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,0107 BYN (-0,31%) и составил 3,4528 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4635 BYN). Объем торгов: 8 448 220 BYN или 244 680 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,558 и 2,59 рубля; евро между 3,089 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,448 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2021
валюта курс
EUR 3.0813
USD 2.5428
RUB 3.4635
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0845 +0.0032
USD 2.5540 +0.0112
RUB 3.4528 -0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0830 3.0890
USD 2.5560 2.5590
RUB 3.4400 3.4480
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Конвертация в банках
на 18.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2040 1.2090
EUR/RUB 89.5500 90.0000
USD/RUB 74.2500 74.5000
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