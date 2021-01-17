В понедельник, 18 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0112 BYN (+0,44%) до 2,554 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5428 BYN). Объем торгов составил 67 839 200 BYN или 26 562 000 USD.

Курс евро вырос на 0,0032 BYN (+0,1%) до 3,0845 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0813 BYN). Объем торгов: 30 662 600 BYN или 9 941 000 EUR.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,0107 BYN (-0,31%) и составил 3,4528 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4635 BYN). Объем торгов: 8 448 220 BYN или 244 680 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,558 и 2,59 рубля; евро между 3,089 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,448 и 3,55 рубля.