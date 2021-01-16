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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 ЯНВАРЯ ВНОВЬ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


14:17 16.01.2021

В субботу, 16 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0132 BYN (-0,52%) до 2,5428 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,556 BYN). Объем торгов составил 42 609 200 BYN или 16 757 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0204 BYN (-0,66%) до 3,0813 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1017 BYN). Объем торгов: 7 496 760 BYN или 2 433 000 EUR.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,0191 BYN (-0,55%) и составил 3,4635 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4826 BYN). Объем торгов: 6 925 700 BYN или 199 960 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,556 и 2,59 рубля; евро между 3,09 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,475 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2021
валюта курс
EUR 3.0813
USD 2.5428
RUB 3.4635
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0813 -0.0204
USD 2.5428 -0.0132
RUB 3.4635 -0.0191
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0820 3.0900
USD 2.5510 2.5560
RUB 3.4580 3.4750
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Конвертация в банках
на 16.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2050 1.2130
EUR/RUB 88.9000 89.5000
USD/RUB 73.6000 74.2000
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