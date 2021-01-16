В субботу, 16 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0132 BYN (-0,52%) до 2,5428 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,556 BYN). Объем торгов составил 42 609 200 BYN или 16 757 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0204 BYN (-0,66%) до 3,0813 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1017 BYN). Объем торгов: 7 496 760 BYN или 2 433 000 EUR.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,0191 BYN (-0,55%) и составил 3,4635 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4826 BYN). Объем торгов: 6 925 700 BYN или 199 960 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,556 и 2,59 рубля; евро между 3,09 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,475 и 3,5 рубля.