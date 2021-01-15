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АКЦИИ СОАО «КОММУНАРКА» ВКЛЮЧЕНЫ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ БВФБ


11:44 16.01.2021

Акции СОАО «Коммунарка» (Минск) прошли процедуру листинга в Белорусской валютно-фондовой бирже и с 15 января 2021 г. допущены к обращению на площадке «Рынок госпредприятий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, доля Минска в уставном фонде составляет 75,8%.

СОАО «Коммунарка» является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Республике Беларусь. Предприятие поставляет продукцию более чем в 26 стран мира: Россия, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина, Болгария, Германия, Польша, Литва, Латвия, США, Израиль, Китай, Монголия, Таиланд, Швейцария, Япония и др.

Прохождение процедуры листинга подразумевает осуществление контроля соответствия ценных бумаг и эмитента условиям и требованиям, которые установлены фондовой биржей.

В котировальные листы биржи на сегодня включены акции 14 акционерных обществ с долей государства.
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