В пятницу, 15 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0161 BYN (-0,63%) до 2,556 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5721 BYN). Объем торгов составил 48 767 700 BYN или 19 080 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0244 BYN (-0,78%) до 3,1017 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1261 BYN). Объем торгов: 15 983 200 BYN или 5 153 000 EUR.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,009 BYN (-0,26%) и составил 3,4826 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4916 BYN). Объем торгов: 21 672 900 BYN или 622 320 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,559 и 2,61 рубля; евро между 3,107 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,483 и 3,51 рубля.