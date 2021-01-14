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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


14:21 15.01.2021

В пятницу, 15 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0161 BYN (-0,63%) до 2,556 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5721 BYN). Объем торгов составил 48 767 700 BYN или 19 080 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0244 BYN (-0,78%) до 3,1017 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1261 BYN). Объем торгов: 15 983 200 BYN или 5 153 000 EUR.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,009 BYN (-0,26%) и составил 3,4826 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4916 BYN). Объем торгов: 21 672 900 BYN или 622 320 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,559 и 2,61 рубля; евро между 3,107 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,483 и 3,51 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2021
валюта курс
EUR 3.1261
USD 2.5721
RUB 3.4916
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1261 -0.0107
USD 2.5721 +0.0025
RUB 3.4916 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1050
USD 2.5530 2.5590
RUB 3.4700 3.4800
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Конвертация в банках
на 15.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2140
EUR/RUB 89.1500 89.7000
USD/RUB 73.6000 73.8000
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