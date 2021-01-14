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АКЦИИ ОАО «НЕРУДПРОМ» ВКЛЮЧЕНЫ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ БВФБ
11:53 15.01.2021
Акции ОАО «Нерудпром» (Минская обл., д. Крапужино) прошли процедуру листинга в Белорусской валютно-фондовой бирже и с 13 января 2021 г. допущены к обращению на площадке «Рынок госпредприятий».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, доля Минской области в уставном фонде предприятия составляет 99,74 %.
ОАО «Нерудпром» работает на рынке нерудных строительных материалов более 70 лет и является одним из крупнейших производителей в этой сфере в республике.
Основными направлениями деятельности общества являются добыча и переработка песчано-гравийной смеси с выпуском нерудных строительных материалов, используемых в строительном комплексе в виде мелких и крупных заполнителей при производстве бетонных изделий, строительных растворов, сухих смесей.
Стоит отметить, что в котировальные листы биржи уже включены акции ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», ОАО «Борисовдрев», ОАО «Рыбхоз Солы», ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат», ОАО «Торгмаш», ОАО «Гомельстройматериалы», ОАО «МАПИД», ОАО «122 Управление начальника работ механизации», ОАО «Гродторгмаш» и ОАО «Инвет», а также ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк».
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