ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

15:30 14.01.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 января 2021года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5721 белорусского рубля, 1 евро – 3,1261 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4916 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,1648 белорусского рубля.