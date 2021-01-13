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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ЯНВАРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ
14:21 14.01.2021
В четверг, 14 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0025 BYN (+0,1%) до 2,5721 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5696 BYN). Объем торгов составил 64 022 800 BYN или 25 141 000 USD.
Курс евро подешевел на 0,0107 BYN (-0,34%) до 3,1261 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1368 BYN). Объем торгов: 23 283 200 BYN или 7 448 000 EUR.
В свою очередь российский рубль опустился на 0,0003 BYN (-0,01%) и составил 3,4916 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4919 BYN). Объем торгов: 25 299 600 BYN или 733 610 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,573 и 2,62 рубля; евро между 3,129 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,498 и 3,52 рубля.
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