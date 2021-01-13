В четверг, 14 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0025 BYN (+0,1%) до 2,5721 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5696 BYN). Объем торгов составил 64 022 800 BYN или 25 141 000 USD.

Курс евро подешевел на 0,0107 BYN (-0,34%) до 3,1261 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1368 BYN). Объем торгов: 23 283 200 BYN или 7 448 000 EUR.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,0003 BYN (-0,01%) и составил 3,4916 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4919 BYN). Объем торгов: 25 299 600 BYN или 733 610 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,573 и 2,62 рубля; евро между 3,129 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,498 и 3,52 рубля.