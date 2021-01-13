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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ЯНВАРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


14:21 14.01.2021

В четверг, 14 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0025 BYN (+0,1%) до 2,5721 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5696 BYN). Объем торгов составил 64 022 800 BYN или 25 141 000 USD.

Курс евро подешевел на 0,0107 BYN (-0,34%) до 3,1261 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1368 BYN). Объем торгов: 23 283 200 BYN или 7 448 000 EUR.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,0003 BYN (-0,01%) и составил 3,4916 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4919 BYN). Объем торгов: 25 299 600 BYN или 733 610 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,573 и 2,62 рубля; евро между 3,129 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,498 и 3,52 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2021
валюта курс
EUR 3.1368
USD 2.5696
RUB 3.4919
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1368 -0.0012
USD 2.5696 -0.0102
RUB 3.4919 +0.0169
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1200 3.1290
USD 2.5670 2.5730
RUB 3.4920 3.4980
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Конвертация в банках
на 14.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2170
EUR/RUB 89.5000 89.6000
USD/RUB 73.5000 73.8000
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