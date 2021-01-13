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13.01.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 14 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА


16:28 13.01.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 января 2021года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5696 белорусского рубля, 1 евро – 3,1368 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4919 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,1903 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2021
валюта курс
EUR 3.1380
USD 2.5798
RUB 3.4750
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1368 -0.0012
USD 2.5696 -0.0102
RUB 3.4919 +0.0169
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1360 3.1410
USD 2.5730 2.5780
RUB 3.4750 3.4900
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Конвертация в банках
на 13.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2190
EUR/RUB 90.0000 90.5000
USD/RUB 74.0000 74.4000
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