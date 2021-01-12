В среду, 13 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0102 BYN (-0,4%) до 2,5696 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5798 BYN). Объем торгов: 50 058 400 BYN или 19 481 000 USD.

Курс евро также ослаб на 0,0012 BYN (-0,04%) до 3,1368 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,138 BYN). Объем торгов: 31 364 500 BYN или 9 999 000 EUR.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0169 BYN (+0,49%) и составил 3,4919 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,475 BYN). Объем торгов: 24 251 100 BYN или 694 490 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,576 и 2,62 рубля; евро между 3,141 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,49 и 3,53 рубля.