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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 13 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:37 13.01.2021

В среду, 13 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0102 BYN (-0,4%) до 2,5696 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5798 BYN). Объем торгов: 50 058 400 BYN или 19 481 000 USD.

Курс евро также ослаб на 0,0012 BYN (-0,04%) до 3,1368 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,138 BYN). Объем торгов: 31 364 500 BYN или 9 999 000 EUR.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0169 BYN (+0,49%) и составил 3,4919 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,475 BYN). Объем торгов: 24 251 100 BYN или 694 490 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,576 и 2,62 рубля; евро между 3,141 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,49 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2021
валюта курс
EUR 3.1380
USD 2.5798
RUB 3.4750
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1380 -0.0017
USD 2.5798 +0.0011
RUB 3.4750 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1360 3.1410
USD 2.5730 2.5780
RUB 3.4750 3.4900
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Конвертация в банках
на 13.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2190
EUR/RUB 90.0000 90.5000
USD/RUB 74.0000 74.4000
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