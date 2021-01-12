Во вторник, 12 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подрос на 0,0011 BYN (+0,04%) до 2,5798 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5787 BYN). Объем торгов составил 38 033 300 BYN или 14 743 000 USD.

Курс евро вновь опустился на 0,0017 BYN (-0,05%) до 3,138 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1397 BYN). Объем торгов: 38 280 900 BYN или 12 199 000 EUR.

Российский рубль восстановился на 0,0105 BYN (+0,3%) и составил 3,475 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4645 BYN). Объем торгов: 29 468 000 BYN или 848 000 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,582 и 2,62 рубля; евро между 3,138 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,478 и 3,52 рубля.