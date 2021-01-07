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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 11 ЯНВАРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ США
13:42 11.01.2021
В понедельник, 11 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0132 BYN (+0,51%) до 2,5787 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5655 BYN). Объем торгов составил 50 268 600 BYN или 19 494 000 USD.
Курс евро опустился на 0,0251 BYN (-0,79%) до 3,1397 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1648 BYN). Объем торгов: 5 777 040 BYN или 1 840 000 EUR.
Российский рубль подешевел на 0,0208 BYN (-0,6%) и составил 3,4645 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4853 BYN). Объем торгов: 53 618 700 BYN или 1 547 680 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,588 и 2,61 рубля; евро между 3,154 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,469 и 3,55 рубля.
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