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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ В 2020 ГОДУ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГДО НА BR300 МЛН И $463,44 МЛН
09:40 11.01.2021
С 1 января по 31 декабря 2020 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Беларуси на Br300 млн и $463,44 млн, в том числе именных облигаций – Br300 млн и $450,56 млн; облигаций на предъявителя – $12,88 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на $225,56 млн.
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