С 1 января по 31 декабря 2020 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Беларуси на Br300 млн и $463,44 млн, в том числе именных облигаций – Br300 млн и $450,56 млн; облигаций на предъявителя – $12,88 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на $225,56 млн.