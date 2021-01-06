ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 7 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

16:07 06.01.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 января 2021года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5655 белорусского рубля, 1 евро – 3,1648 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4853 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0649 белорусского рубля.