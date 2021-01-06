В предпраздничный день, 6 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0166 BYN (-0,64%) до 2,5655 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5821 BYN). Объем торгов составил 43 900 200 BYN или 17 112 000 USD.

Курс евро также опустился на 0,0055 BYN (-0,17%) до 3,1648 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1703 BYN). Объем торгов: 24 438 800 BYN или 7 722 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля отвоевал свои позиции на 0,0222 BYN (+0,64%) и составил 3,4853 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4631 BYN). Объем торгов: 8 952 420 BYN или 256 860 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,572 и 2,61 рубля; евро между 3,17 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,478 и 3,55 рубля.