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06.01.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


В ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ НА ТОРГАХ БВФБ ЕВРО И ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛИ


14:24 06.01.2021

В предпраздничный день, 6 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0166 BYN (-0,64%) до 2,5655 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5821 BYN). Объем торгов составил 43 900 200 BYN или 17 112 000 USD.

Курс евро также опустился на 0,0055 BYN (-0,17%) до 3,1648 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1703 BYN). Объем торгов: 24 438 800 BYN или 7 722 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля отвоевал свои позиции на 0,0222 BYN (+0,64%) и составил 3,4853 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4631 BYN). Объем торгов: 8 952 420 BYN или 256 860 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,572 и 2,61 рубля; евро между 3,17 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,478 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2021
валюта курс
EUR 3.1648
USD 2.5655
RUB 3.4853
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1648 -0.0055
USD 2.5655 -0.0166
RUB 3.4853 +0.0222
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1630 3.1700
USD 2.5700 2.5720
RUB 3.4600 3.4780
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Конвертация в банках
на 06.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2280 1.2340
EUR/RUB 90.8500 91.5000
USD/RUB 73.9000 74.5000
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