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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 6 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
14:35 05.01.2021
Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 января 2021года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5821 белорусского рубля, 1 евро – 3,1703 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4631 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0927 белорусского рубля.
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