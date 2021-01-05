Во вторник, 5 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0026 BYN (+0,1%) до 2,5821 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5795 BYN). Объем торгов: 91 359 000 BYN или 35 382 000 USD.

Евро поднялся на 0,0059 BYN (+0,19%) до 3,1703 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1644 BYN). Объем торгов: 12 319 800 BYN или 3 886 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля отступил сразу на 0,0446 BYN (-1,27%) и составил 3,4631 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5077 BYN). Объем торгов: 28 211 700 BYN или 814 640 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,586 и 2,63 рубля; евро между 3,172 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,455 и 3,55 рубля.