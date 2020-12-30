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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ПЕРВЫХ В ЭТОМ ГОДУ ВАЛЮТНЫХ ТОРГАХ БВФБ ДОЛЛАР США И РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДОРОЖАЛИ, ЕВРО СЛЕГКА ПОДЕШЕВЕЛ
13:32 04.01.2021
В понедельник, 4 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,00061 BYN (+0,02%) до 2,5795 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5789 BYN). Объем торгов составил 194 154 000 BYN или 75 267 000 USD.
Евро подешевел на 0,0036 BYN (-0,11%) до 3,1644 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,168 BYN). Объем торгов: 45 342 900 BYN или 14 329 000 EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0206 BYN (+0,59%) и составил 3,5077 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4871 BYN). Объем торгов: 41 529 900 BYN или 1 183 960 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,585 и 2,65 рубля; евро между 3,174 и 3,23 рубля; 100 российских рублей между 3,5 и 3,57 рубля.
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