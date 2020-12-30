ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ПЕРВЫХ В ЭТОМ ГОДУ ВАЛЮТНЫХ ТОРГАХ БВФБ ДОЛЛАР США И РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДОРОЖАЛИ, ЕВРО СЛЕГКА ПОДЕШЕВЕЛ


13:32 04.01.2021

В понедельник, 4 января, на торгах БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,00061 BYN (+0,02%) до 2,5795 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5789 BYN). Объем торгов составил 194 154 000 BYN или 75 267 000 USD.

Евро подешевел на 0,0036 BYN (-0,11%) до 3,1644 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,168 BYN). Объем торгов: 45 342 900 BYN или 14 329 000 EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0206 BYN (+0,59%) и составил 3,5077 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4871 BYN). Объем торгов: 41 529 900 BYN или 1 183 960 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,585 и 2,65 рубля; евро между 3,174 и 3,23 рубля; 100 российских рублей между 3,5 и 3,57 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2020
валюта курс
EUR 3.1680
USD 2.5789
RUB 3.4871
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1680 +0.0188
USD 2.5789 +0.0081
RUB 3.4871 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1640 3.1740
USD 2.5800 2.5850
RUB 3.4840 3.5000
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2230 1.2300
EUR/RUB 90.0000 91.0000
USD/RUB 73.6000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте