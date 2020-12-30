В среду, 30 декабря, на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,0081 BYN (+0,32%) до 2,5789 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5708 BYN). Объем торгов: 57 236 000 BYN или 22 194 000 USD.

Евро подрос сразу на 0,0188 BYN (+0,6%) до 3,168 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1492 BYN). Объем торгов: 37 943 500 BYN или 11 977 000 EUR.

Курс российского рубля незначительно опустился на 0,00045 BYN (-0,13%) и составил 3,4871 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4916 BYN). Объем торгов: 51 726 900 BYN или 1 483 390 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,59 и 2,62 рубля; евро между 3,17 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,475 и 3,55 рубля.