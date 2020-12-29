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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БВФБ НЕ БУДЕТ 31 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТЬ ТОРГИ ВАЛЮТАМИ
11:51 30.12.2020
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 31 декабря 2020 года не будет торговать валютами.
«…в целях завершения расчетов по сделкам, … торги иностранными валютами 31 декабря 2020 проводиться не буду», - говорится в сообщении БВФБ.
Таким образом, сегодня, 30 декабря, проходят последние в 2020 году торги иностранными валютами.
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