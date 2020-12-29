ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

16:28 29.12.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 декабря 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5736 белорусского рубля, 1 евро – 3,1492 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4916 белорусского рубля.