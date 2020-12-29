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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО
14:41 29.12.2020
Во вторник, 29 декабря, на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0028 BYN (-0,11%) до 2,5708 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5736 BYN). Объем торгов: 74 392 300 BYN или 28 937 000 USD.
Евро подрос на 0,0014 BYN (+0,04%) до 3,1492 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1478 BYN). Объем торгов: 43 619 100 BYN или 13 851 000 EUR.
Курс российского рубля слегка вырос на 0,0003 BYN (+0,01%) и составил 3,4916 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4913 BYN). Объем торгов: 13 018 200 BYN или 372 840 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,576 и 2,63 рубля; евро между 3,152 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,475 и 3,55 рубля.
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