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29.12.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


14:41 29.12.2020

Во вторник, 29 декабря, на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0028 BYN (-0,11%) до 2,5708 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5736 BYN). Объем торгов: 74 392 300 BYN или 28 937 000 USD.

Евро подрос на 0,0014 BYN (+0,04%) до 3,1492 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1478 BYN). Объем торгов: 43 619 100 BYN или 13 851 000 EUR.

Курс российского рубля слегка вырос на 0,0003 BYN (+0,01%) и составил 3,4916 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4913 BYN). Объем торгов: 13 018 200 BYN или 372 840 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,576 и 2,63 рубля; евро между 3,152 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,475 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2020
валюта курс
EUR 3.1478
USD 2.5736
RUB 3.4913
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1492 +0.0014
USD 2.5708 -0.0028
RUB 3.4916 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1430 3.1520
USD 2.5700 2.5760
RUB 3.4710 3.4850
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Конвертация в банках
на 29.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2180 1.2240
EUR/RUB 90.1000 90.6000
USD/RUB 73.8000 74.5000
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