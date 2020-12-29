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МИНФИН ПРОВЕДЕТ ДОРАЗМЕЩЕНИЕ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО 271-ГО ВЫПУСКА
14:18 29.12.2020
Министерство финансов Беларуси проведет в период с 11 января по 23 декабря 2021 года доразмещение номинированных в иностранной валюте государственных долгосрочных облигаций (ГДО) 271-го выпуска для юридических и физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, способ размещения - открытая продажа без проведения аукциона.
Номинальная стоимость одной облигации – 1000 долларов США. Объем выпуска – 50 млн долларов США. Объем доразмещения – 34,438 млн долларов США.
Срок обращения – 2740 дней. Дата погашения облигаций – 10 февраля 2028 года. Cтавка процентного дохода – 4,5% годовых.
Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 10 февраля и 10 августа.
Досрочный выкуп облигаций осуществляется с согласия их владельцев по инициативе Министерства финансов на основании решения о досрочном выкупе облигаций.
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