В понедельник, 28 декабря, на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0155 BYN (-0,6%) до 2,5736 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5891 BYN). (Объём торгов: 173 438 000 BYN или 67 392 000 USD).

Евро понизился на 0,0106 BYN (-0,34%) до 3,1478 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1584 BYN). (Объём торгов: 26 998 700 BYN или 8 577 000 EUR).

Курс российского рубля вырос на 0,0364 BYN (+1,05%) и составил 3,4913 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4549 BYN). (Объём торгов: 21 400 800 BYN или 612 980 000 RUB).

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,576 и 2,63 рубля; евро между 3,148 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,475 и 3,55 рубля.