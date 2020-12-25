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28.12.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ США И ЕВРО В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БИРЖЕВОЙ НЕДЕЛИ


14:03 28.12.2020

В понедельник, 28 декабря, на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0155 BYN (-0,6%) до 2,5736 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5891 BYN). (Объём торгов: 173 438 000 BYN или 67 392 000 USD).

Евро понизился на 0,0106 BYN (-0,34%) до 3,1478 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1584 BYN). (Объём торгов: 26 998 700 BYN или 8 577 000 EUR).

Курс российского рубля вырос на 0,0364 BYN (+1,05%) и составил 3,4913 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4549 BYN). (Объём торгов: 21 400 800 BYN или 612 980 000 RUB).

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,576 и 2,63 рубля; евро между 3,148 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,475 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.12.2020
валюта курс
EUR 3.1584
USD 2.5891
RUB 3.4549
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1478 -0.0106
USD 2.5736 -0.0155
RUB 3.4913 +0.0364
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1400 3.1470
USD 2.5700 2.5760
RUB 3.4600 3.4830
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Конвертация в банках
на 28.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2230
EUR/RUB 90.1000 90.8000
USD/RUB 73.9000 74.6500
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