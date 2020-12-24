В четверг, 24 декабря, на последних перед католическим Рождеством торгах, на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0053 BYN (+0,21%) до 2,5891 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5838 BYN). (Объём торгов: 116 706 000 BYN или 45 075 000 USD).

Евро поднялся на 0,0098 BYN (+0,31%) до 3,1584 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1486 BYN). (Объём торгов: 21 129 700 BYN или 6 690 000 EUR).

Курс российского рубля укрепился на 0,0297 BYN (+0,87%) и составил 3,4549 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4252 BYN). (Объём торгов: 15 347 200 BYN или 444 220 000 RUB).

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,593 и 2,63 рубля; евро между 3,159 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,46 и 3,5 рубля.