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23.12.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ ПАДЕНИЕ НА ТОРГАХ В СРЕДУ


13:55 23.12.2020

В среду, 23 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,018 BYN (+0,7%) до 2,5838 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5658 BYN). (Объём торгов: 49 231 500 BYN или 19 054 000 USD).

Евро поднялся на 0,0123 BYN (+0,39%) до 3,1486 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1363 BYN). (Объём торгов: 18 375 300 BYN или 5 836 000 EUR).

Курс российского рубля укрепился на 0,0157 BYN (+0,46%) и составил 3,4252 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4095 BYN). (Объём торгов: 30 605 800 BYN или 893 550 000 RUB).

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,598 и 2,63 рубля; евро между 3,162 и 3,195 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2020
валюта курс
EUR 3.1363
USD 2.5658
RUB 3.4095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1486 +0.0123
USD 2.5838 +0.018
RUB 3.4252 +0.0157
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1520 3.1620
USD 2.5900 2.5980
RUB 3.4200 3.4300
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Конвертация в банках
на 23.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2180
EUR/RUB 91.7000 92.6000
USD/RUB 75.5000 76.1700
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Финансовая информация
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