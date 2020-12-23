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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ ПАДЕНИЕ НА ТОРГАХ В СРЕДУ
13:55 23.12.2020
В среду, 23 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,018 BYN (+0,7%) до 2,5838 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5658 BYN). (Объём торгов: 49 231 500 BYN или 19 054 000 USD).
Евро поднялся на 0,0123 BYN (+0,39%) до 3,1486 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1363 BYN). (Объём торгов: 18 375 300 BYN или 5 836 000 EUR).
Курс российского рубля укрепился на 0,0157 BYN (+0,46%) и составил 3,4252 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4095 BYN). (Объём торгов: 30 605 800 BYN или 893 550 000 RUB).
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,598 и 2,63 рубля; евро между 3,162 и 3,195 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,48 рубля.
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