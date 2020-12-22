ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 23 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

14:56 22.12.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 декабря 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5658 белорусского рубля, 1 евро – 3,1363 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4095 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0901 белорусского рубля.