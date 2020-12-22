Во вторник, 22 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0338 BYN (+1,33%) до 2,5658 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,532 BYN). (Объём торгов: 38 572 400 BYN или 15 033 000 USD).

Евро также подорожал на 0,0427 BYN (+1,38%) до 3,1363 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0936 BYN). (Объём торгов: 14 239 000 BYN или 4 540 000 EUR).

Курс российского рубля укрепился на 0,0105 BYN (+0,31%) и составил 3,4095 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,399 BYN). (Объём торгов: 27 546 100 BYN или 807 930 000 RUB).

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,575 и 2,6 рубля; евро между 3,14 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,414 и 3,5 рубля.