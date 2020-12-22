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22.12.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ РЕЗКО ПОДЕШЕВЕЛ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ


14:16 22.12.2020

Во вторник, 22 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0338 BYN (+1,33%) до 2,5658 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,532 BYN). (Объём торгов: 38 572 400 BYN или 15 033 000 USD).

Евро также подорожал на 0,0427 BYN (+1,38%) до 3,1363 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0936 BYN). (Объём торгов: 14 239 000 BYN или 4 540 000 EUR).

Курс российского рубля укрепился на 0,0105 BYN (+0,31%) и составил 3,4095 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,399 BYN). (Объём торгов: 27 546 100 BYN или 807 930 000 RUB).

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,575 и 2,6 рубля; евро между 3,14 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,414 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2020
валюта курс
EUR 3.0936
USD 2.5320
RUB 3.3990
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1363 +0.0427
USD 2.5658 +0.0338
RUB 3.4095 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1360 3.1470
USD 2.5700 2.5800
RUB 3.4000 3.4140
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Конвертация в банках
на 22.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2180 1.2230
EUR/RUB 92.0000 93.0000
USD/RUB 75.3000 75.9000
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