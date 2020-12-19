В понедельник, 21 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0252 BYN (+1,01%) до 2,532 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5068 BYN). (Объём торгов: 46 100 500 BYN или 18 207 000 USD).

Евро также подорожал на 0,0223 BYN (+0,73%) до 3,0936 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0713 BYN). (Объём торгов: 28 232 500 BYN или 9 126 000 EUR).

В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0174 BYN (-0,51%) и составил 3,399 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4164 BYN). (Объём торгов: 24 117 400 BYN или 709 550 000 RUB).

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,552 и 2,59 рубля; евро между 3,11 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,4 и 3,5 рубля.