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21.12.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ЕВРО И ДОЛЛАР ДОРОЖАЮТ НА ТОРГАХ В ПОНЕДЕЛЬНИК


14:10 21.12.2020

В понедельник, 21 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0252 BYN (+1,01%) до 2,532 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5068 BYN). (Объём торгов: 46 100 500 BYN или 18 207 000 USD).

Евро также подорожал на 0,0223 BYN (+0,73%) до 3,0936 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0713 BYN). (Объём торгов: 28 232 500 BYN или 9 126 000 EUR).

В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0174 BYN (-0,51%) и составил 3,399 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4164 BYN). (Объём торгов: 24 117 400 BYN или 709 550 000 RUB).

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,552 и 2,59 рубля; евро между 3,11 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,4 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2020
валюта курс
EUR 3.0713
USD 2.5068
RUB 3.4164
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0936 +0.0223
USD 2.5320 +0.0252
RUB 3.3990 -0.0174
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1200
USD 2.5470 2.5650
RUB 3.3850 3.4100
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Конвертация в банках
на 21.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2190
EUR/RUB 91.3500 92.4500
USD/RUB 75.0000 75.7000
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Финансовая информация
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