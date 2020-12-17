В пятницу, 18 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0041 BYN (-0,16%) до 2,5068 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5109 BYN). (Объём торгов: 115 237 000 BYN или 45 969 000 USD).

Евро в свою очередь подорожал на 0,0013 BYN (+0,04%) до 3,0713 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,07 BYN). (Объём торгов: 23 280 400 BYN или 7 580 000 EUR).

Курс российского рубля упал на 0,0268 BYN (-0,78%) и составил 3,4164 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4432 BYN). (Объём торгов: 19 843 200 BYN или 580 830 000 RUB).

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,512 и 2,57 рубля; евро между 3,072 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,41 и 3,5 рубля.