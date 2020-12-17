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18.12.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРС ЕВРО ПОДРОС НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ


13:53 18.12.2020

В пятницу, 18 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0041 BYN (-0,16%) до 2,5068 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5109 BYN). (Объём торгов: 115 237 000 BYN или 45 969 000 USD).

Евро в свою очередь подорожал на 0,0013 BYN (+0,04%) до 3,0713 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,07 BYN). (Объём торгов: 23 280 400 BYN или 7 580 000 EUR).

Курс российского рубля упал на 0,0268 BYN (-0,78%) и составил 3,4164 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4432 BYN). (Объём торгов: 19 843 200 BYN или 580 830 000 RUB).

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,512 и 2,57 рубля; евро между 3,072 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,41 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2020
валюта курс
EUR 3.0700
USD 2.5109
RUB 3.4432
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0700 -0.0044
USD 2.5109 -0.014
RUB 3.4432 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0730
USD 2.5090 2.5140
RUB 3.4010 3.4150
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Конвертация в банках
на 18.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2200 1.2250
EUR/RUB 90.1000 90.2000
USD/RUB 73.6000 73.9000
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