ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 18 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

16:01 17.12.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 декабря 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5109 белорусского рубля, 1 евро – 3,0700 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4432 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0304 белорусского рубля.