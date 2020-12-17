В четверг, 17 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю продолжил падение на 0,014 BYN (-0,55%) до 2,5109 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5249 BYN). Объем торгов составил 49 113 000 BYN или 19 560 000 USD.

Курс евро также подешевел на 0,0044 BYN (-0,14%) до 3,07 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0744 BYN). Объем торгов: 23 408 900 BYN или 7 625 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля подрос на 0,0029 BYN (+0,08%) и составил 3,4432 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4403 BYN). Объем торгов: 26 654 600 BYN или 774 130 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,512 и 2,58 рубля; евро между 3,069 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,443 и 3,5 рубля.