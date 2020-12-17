|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:51 17.12.2020
В четверг, 17 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю продолжил падение на 0,014 BYN (-0,55%) до 2,5109 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5249 BYN). Объем торгов составил 49 113 000 BYN или 19 560 000 USD.
Курс евро также подешевел на 0,0044 BYN (-0,14%) до 3,07 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0744 BYN). Объем торгов: 23 408 900 BYN или 7 625 000 EUR.
В свою очередь курс российского рубля подрос на 0,0029 BYN (+0,08%) и составил 3,4432 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4403 BYN). Объем торгов: 26 654 600 BYN или 774 130 000 RUB.
Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,512 и 2,58 рубля; евро между 3,069 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,443 и 3,5 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
Курсы в банках
на 17.12.2020
Конвертация в банках
на 17.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте