В среду, 16 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0051 BYN (-0,2%) до 2,5249 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,53 BYN). Объем торгов: 69 930 000 BYN или 27 696 000 USD.

Курс евро продолжил укрепляться по отношению к белорусскому рублю на 0,0023 BYN (+0,07%) до 3,0744 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0721 BYN). Объем торгов: 23 633 100 BYN или 7 687 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0045 BYN (-0,13%) и составил 3,4403 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4448 BYN). Объем торгов: 12 342 000 BYN или 358 750 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,529 и 2,58 рубля; евро между 3,08 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,442 и 3,49 рубля.