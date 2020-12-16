ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


13:38 16.12.2020

В среду, 16 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0051 BYN (-0,2%) до 2,5249 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,53 BYN). Объем торгов: 69 930 000 BYN или 27 696 000 USD.

Курс евро продолжил укрепляться по отношению к белорусскому рублю на 0,0023 BYN (+0,07%) до 3,0744 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0721 BYN). Объем торгов: 23 633 100 BYN или 7 687 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0045 BYN (-0,13%) и составил 3,4403 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4448 BYN). Объем торгов: 12 342 000 BYN или 358 750 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,529 и 2,58 рубля; евро между 3,08 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,442 и 3,49 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2020
валюта курс
EUR 3.0721
USD 2.5300
RUB 3.4448
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0744 +0.0023
USD 2.5249 -0.0051
RUB 3.4403 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0820
USD 2.5260 2.5300
RUB 3.4300 3.4420
подробнее

Конвертация в банках
на 16.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2200
EUR/RUB 89.4000 89.8000
USD/RUB 73.5000 73.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте