Во вторник, 15 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0013 BYN (+0,05%) до 2,53 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5287 BYN). Объем торгов: 48 818 200 BYN или 19 296 000 USD.

Курс евро укрепился по отношению к белорусскому рублю на 0,0003 BYN (>0%) до 3,0721 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0718 BYN). Объем торгов: 21 977 800 BYN или 7 154 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0224 BYN (-0,65%) и составил 3,4448 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4672 BYN). Объем торгов: 29 411 500 BYN или 853 800 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,533 и 2,58 рубля; евро между 3,076 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,445 и 3,51 рубля.