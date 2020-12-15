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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 ДЕКАБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:17 15.12.2020
Во вторник, 15 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0013 BYN (+0,05%) до 2,53 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5287 BYN). Объем торгов: 48 818 200 BYN или 19 296 000 USD.
Курс евро укрепился по отношению к белорусскому рублю на 0,0003 BYN (>0%) до 3,0721 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0718 BYN). Объем торгов: 21 977 800 BYN или 7 154 000 EUR.
В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0224 BYN (-0,65%) и составил 3,4448 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4672 BYN). Объем торгов: 29 411 500 BYN или 853 800 000 RUB.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,533 и 2,58 рубля; евро между 3,076 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,445 и 3,51 рубля.
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