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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 ДЕКАБРЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:17 15.12.2020

Во вторник, 15 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0013 BYN (+0,05%) до 2,53 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5287 BYN). Объем торгов: 48 818 200 BYN или 19 296 000 USD.

Курс евро укрепился по отношению к белорусскому рублю на 0,0003 BYN (>0%) до 3,0721 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0718 BYN). Объем торгов: 21 977 800 BYN или 7 154 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0224 BYN (-0,65%) и составил 3,4448 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4672 BYN). Объем торгов: 29 411 500 BYN или 853 800 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,533 и 2,58 рубля; евро между 3,076 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,445 и 3,51 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2020
валюта курс
EUR 3.0718
USD 2.5287
RUB 3.4672
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0721 +0.0003
USD 2.5300 +0.0013
RUB 3.4448 -0.0224
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0710 3.0760
USD 2.5290 2.5330
RUB 3.4350 3.4450
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Конвертация в банках
на 15.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2150
EUR/RUB 89.1600 89.5600
USD/RUB 73.4000 73.9000
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