ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 15 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

15:31 14.12.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 декабря 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5287 белорусского рубля, 1 евро – 3,0718 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4672 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0754 белорусского рубля.