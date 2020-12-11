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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:47 14.12.2020

В понедельник, 14 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0047 BYN (-0,19%) до 2,5287 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5334 BYN). Объем торгов: 36 790 500 BYN или 14 549 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0032 BYN (-0,1%) до 3,0718 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,075 BYN). Объем торгов: 10 763 600 BYN или 3 504 000 EUR.

Курс российского рубля укрепился на 0,0033 BYN (+0,1%) и составил 3,4672 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4639 BYN). Объем торгов: 24 522 000 BYN или 707 260 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,534 и 2,58 рубля; евро между 3,075 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,52 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2020
валюта курс
EUR 3.0750
USD 2.5334
RUB 3.4639
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0750 -0.0051
USD 2.5334 -0.0142
RUB 3.4639 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0740
USD 2.5300 2.5350
RUB 3.4550 3.4680
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Конвертация в банках
на 14.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2150
EUR/RUB 88.4000 88.9000
USD/RUB 73.0000 73.5000
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