В понедельник, 14 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0047 BYN (-0,19%) до 2,5287 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5334 BYN). Объем торгов: 36 790 500 BYN или 14 549 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0032 BYN (-0,1%) до 3,0718 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,075 BYN). Объем торгов: 10 763 600 BYN или 3 504 000 EUR.

Курс российского рубля укрепился на 0,0033 BYN (+0,1%) и составил 3,4672 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4639 BYN). Объем торгов: 24 522 000 BYN или 707 260 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,534 и 2,58 рубля; евро между 3,075 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,52 рубля.