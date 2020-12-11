ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 12 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

15:19 11.12.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 декабря 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5334 белорусского рубля, 1 евро – 3,0750 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4639 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0477 белорусского рубля.