В пятницу, 11 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0142 BYN (-0,56%) до 2,5334 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5476 BYN). Объем торгов: 34 962 900 BYN или 13 801 000 USD.

Курс евро понизился на 0,0051 BYN (-0,17%) до 3,075 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0801 BYN). Объем торгов: 31 672 900 BYN или 10 300 000 EUR.

Курс российского рубля подрос на 0,0056 BYN (+0,16%) и составил 3,4639 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4583 BYN). Объем торгов: 27 802 800 BYN или 802 650 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,542 и 2,6 рубля; евро между 3,08 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,51 рубля.