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11.12.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 11 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:17 11.12.2020

В пятницу, 11 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0142 BYN (-0,56%) до 2,5334 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5476 BYN). Объем торгов: 34 962 900 BYN или 13 801 000 USD.

Курс евро понизился на 0,0051 BYN (-0,17%) до 3,075 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0801 BYN). Объем торгов: 31 672 900 BYN или 10 300 000 EUR.

Курс российского рубля подрос на 0,0056 BYN (+0,16%) и составил 3,4639 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4583 BYN). Объем торгов: 27 802 800 BYN или 802 650 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,542 и 2,6 рубля; евро между 3,08 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,51 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2020
валюта курс
EUR 3.0801
USD 2.5476
RUB 3.4583
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0750 -0.0051
USD 2.5334 -0.0142
RUB 3.4639 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0800
USD 2.5360 2.5420
RUB 3.4550 3.4650
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Конвертация в банках
на 11.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2130
EUR/RUB 88.7500 89.3000
USD/RUB 73.3000 73.8000
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