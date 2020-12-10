В четверг, 10 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0006 BYN (-0,02%) до 2,5476 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5482 BYN). Объем торгов: 32 176 500 BYN или 12 630 000 USD.

Курс евро понизился на 0,0127 BYN (-0,41%) до 3,0801 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0928 BYN). Объем торгов: 13 937 700 BYN или 4 525 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0192 BYN (-0,55%) и составил 3,4583 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4775 BYN). Объем торгов: 24 952 300 BYN или 721 520 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:25 в белорусских банках колеблется между 2,549 и 2,6 рубля; евро между 3,082 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,463 и 3,49 рубля.