В среду, 9 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,009 BYN (-0,35%) до 2,5482 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5572 BYN). (Объем торгов: 24 674 400 BYN или 9 683 000 USD).

Курс евро понизился на 0,004 BYN (-0,13%) до 3,0928 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0968 BYN). Объем торгов: 18 556 600 BYN или 6 000 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0033 BYN (+0,09%) и составил 3,4775 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4742 BYN). Объем торгов: 18 566 000 BYN или 533 890 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,55 и 2,59 рубля; евро между 3,092 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,477 и 3,508 рубля.