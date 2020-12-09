|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 8 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:45 09.12.2020
В среду, 9 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,009 BYN (-0,35%) до 2,5482 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5572 BYN). (Объем торгов: 24 674 400 BYN или 9 683 000 USD).
Курс евро понизился на 0,004 BYN (-0,13%) до 3,0928 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0968 BYN). Объем торгов: 18 556 600 BYN или 6 000 000 EUR.
Российский рубль подорожал на 0,0033 BYN (+0,09%) и составил 3,4775 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4742 BYN). Объем торгов: 18 566 000 BYN или 533 890 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,55 и 2,59 рубля; евро между 3,092 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,477 и 3,508 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2020
Курсы в банках
на 09.12.2020
Конвертация в банках
на 09.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте