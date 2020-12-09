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09.12.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 8 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:45 09.12.2020

В среду, 9 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,009 BYN (-0,35%) до 2,5482 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5572 BYN). (Объем торгов: 24 674 400 BYN или 9 683 000 USD).

Курс евро понизился на 0,004 BYN (-0,13%) до 3,0928 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0968 BYN). Объем торгов: 18 556 600 BYN или 6 000 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0033 BYN (+0,09%) и составил 3,4775 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4742 BYN). Объем торгов: 18 566 000 BYN или 533 890 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,55 и 2,59 рубля; евро между 3,092 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,477 и 3,508 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2020
валюта курс
EUR 3.0968
USD 2.5572
RUB 3.4742
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0928 -0.004
USD 2.5482 -0.009
RUB 3.4775 +0.0033
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0950
USD 2.5480 2.5520
RUB 3.4670 3.4770
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Конвертация в банках
на 09.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2130
EUR/RUB 88.8500 89.2000
USD/RUB 73.3000 73.7000
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