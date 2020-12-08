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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГДО НА BR300 МЛН И $307,5 МЛН
16:09 08.12.2020
Министерство финансов с 1 января по 30 ноября 2020 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму Br300 млн и $307,5 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на Br300 млн и $299,8 млн; облигаций на предъявителя – $7,7 млн.
При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных облигаций на сумму $224,8 млн.
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