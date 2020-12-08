Министерство финансов с 1 января по 30 ноября 2020 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму Br300 млн и $307,5 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на Br300 млн и $299,8 млн; облигаций на предъявителя – $7,7 млн.

При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных облигаций на сумму $224,8 млн.