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08.12.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 8 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:49 08.12.2020

Во вторник, 8 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0102 BYN (-0,4%) до 2,5572 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5674 BYN). Объем торгов: 42 102 300 BYN или 16 464 000 USD.

Курс евро понизился на 0,0108 BYN (-0,35%) до 3,0968 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1076 BYN). Объем торгов: 25 471 200 BYN или 8 225 000 EUR.

Российский рубль подрос на 0,0182 BYN (+-0,53%) и составил 3,4742 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,456 BYN). Объем торгов: 18 531 900 BYN или 533 420 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,557 и 2,61 рубля; евро между 3,099 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,48 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2020
валюта курс
EUR 3.1076
USD 2.5674
RUB 3.4560
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1076 -0.0169
USD 2.5674 -0.0023
RUB 3.4560 -0.0055
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0990
USD 2.5540 2.5570
RUB 3.4720 3.4800
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Конвертация в банках
на 08.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2120
EUR/RUB 88.8000 89.2500
USD/RUB 73.3000 73.6000
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