Во вторник, 8 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0102 BYN (-0,4%) до 2,5572 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5674 BYN). Объем торгов: 42 102 300 BYN или 16 464 000 USD.

Курс евро понизился на 0,0108 BYN (-0,35%) до 3,0968 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1076 BYN). Объем торгов: 25 471 200 BYN или 8 225 000 EUR.

Российский рубль подрос на 0,0182 BYN (+-0,53%) и составил 3,4742 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,456 BYN). Объем торгов: 18 531 900 BYN или 533 420 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,557 и 2,61 рубля; евро между 3,099 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,48 и 3,5 рубля.