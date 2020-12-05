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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 8 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА


15:59 07.12.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 декабря 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5674 белорусского рубля, 1 евро – 3,1076 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4560 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0940 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2020
валюта курс
EUR 3.1245
USD 2.5697
RUB 3.4615
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1076 -0.0169
USD 2.5674 -0.0023
RUB 3.4560 -0.0055
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1050 3.1100
USD 2.5680 2.5720
RUB 3.4450 3.4550
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Конвертация в банках
на 07.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2070 1.2100
EUR/RUB 89.9000 90.2000
USD/RUB 74.4000 74.8000
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