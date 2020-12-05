ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 8 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

15:59 07.12.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 декабря 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5674 белорусского рубля, 1 евро – 3,1076 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4560 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0940 белорусского рубля.