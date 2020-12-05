В понедельник, 7 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0023 BYN (-0,09%) до 2,5674 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5697 BYN). Объем торгов: 36 873 700 BYN или 14 362 000 USD.

Курс евро понизился на 0,0169 BYN (-0,54%) до 3,1076 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1245 BYN). Объем торгов: 16 818 500 BYN или 5 412 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0055 BYN (-0,16%) и составил 3,456 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4615 BYN). Объем торгов: 16 978 500 BYN или 491 270 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,572 и 2,62 рубля; евро между 3,11 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,453 и 3,5 рубля.