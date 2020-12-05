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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 ДЕКАБРЯ УКРЕПИЛСЯ К ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


14:44 07.12.2020

В понедельник, 7 декабря, на торгах на БВФБ доллар по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0023 BYN (-0,09%) до 2,5674 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5697 BYN). Объем торгов: 36 873 700 BYN или 14 362 000 USD.

Курс евро понизился на 0,0169 BYN (-0,54%) до 3,1076 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1245 BYN). Объем торгов: 16 818 500 BYN или 5 412 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0055 BYN (-0,16%) и составил 3,456 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4615 BYN). Объем торгов: 16 978 500 BYN или 491 270 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,572 и 2,62 рубля; евро между 3,11 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,453 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2020
валюта курс
EUR 3.1245
USD 2.5697
RUB 3.4615
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1076 -0.0169
USD 2.5674 -0.0023
RUB 3.4560 -0.0055
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1050 3.1100
USD 2.5680 2.5720
RUB 3.4450 3.4550
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Конвертация в банках
на 07.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2070 1.2100
EUR/RUB 89.9000 90.2000
USD/RUB 74.4000 74.8000
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